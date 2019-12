Twenty One Pilots tweede naam voor Rock Werchter 2020

Werchter - Na Pearl Jam is de Amerikaanse band Tweny One Pilots de tweede naam die Rock Werchter aankondigt voor de editie 2020, die van 2 tot en met 5 juli plaatsvindt. De groep concerteert op zaterdag 4 juli. De ticketverkoop gaat op vrijdag 6 december om 10 uur van start.

Het energieke duo Twenty One Pilots ging in 2009 van start en brengt een mengeling van indietronica, rap-rock, alternatieve hiphop en reggae. Hun album “Blurryface” (2015), met de singles “Stressed Out” en “Ride”, werd door Billboard uitgeroepen tot RockAlbum of the Decade. Met het meest recente album “Trench” (2018) debuteerde de groep wereldwijd in de hoogste regionen van de hitlijsten.