Belg wint wereldkampioenschap voor maîtres d’hôtel

In de Franse stad Auxerre heeft de Belg Ief Vanhonnacker maandag het wereldkampioenschap voor maîtres d’hôtel gewonnen. Het was de eerste keer dat de 42-jarige Vanhonnacker aan de wedstrijd deelnam. Dat meldt organisator Club Prosper Montagné dinsdag.

De Gastronomische Club Prosper Montagné, gesticht in 1952, verenigt de grootste namen binnen de culinaire beroepen in België. De vzw ondersteunt onder meer getalenteerde professionals, zorgt voor de uitstraling van de Belgische gastronomie en promoot het culinaire gebruik van topproducten van eigen bodem. De titel “eerste maître d’hôtel van België” is wettelijk beschermd en exclusief voorbehouden aan de wedstrijd georganiseerd door Club Prosper Montagné.

Ief Vanhonnacker, afkomstig uit het West-Vlaamse Moorsele, nam als debutant deel aan het wereldkampioenschap. Hij nam het op tegen 7 andere zaalmeesters uit 7 verschillende landen. Hij mocht maandag de trofee mee naar huis nemen.

In 2017 won Vanhonnacker al het nationaal meesterschapsconcours “eerste maître d’hôtel van België”. Vorig jaar werd hij tweede in de Coupe Georges Baptist, het Europees kampioenschap voor zaalmeesters in Tallin (Estland).

Na zijn studies aan de Brugse hotelschool Ter Groene Poorte ging Vanhonnacker eerst aan de slag in restaurant Savarin in Oostende en nadien in het Parkhotel en restaurant Messeyne in Kortrijk. Momenteel geeft hij les in hotelschool Ter Duinen in Koksijde.