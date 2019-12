Macron herhaalt kritiek op “hersendode” NAVO en bekritiseert Turkije

De Franse president Emmanuel Macron blijft bij zijn commentaar over “een hersendode NAVO”, en heeft Turkije bekritiseerd omdat het nu tegen de Koerden vecht. Dat zei hij kort voor de start van de NAVO-bijeenkomst die van dinsdag tot woensdag plaatsvindt.

“Mijn opmerkingen hebben reacties uitgelokt, maar ik blijf erbij”, zei Macron dinsdag in Londen. Hij bekritiseerde ook het gebrek aan een gemeenschappelijke definitie van terrorisme.

Macron uitte ook kritiek aan het adres van Turkije. “Als ik naar Turkije kijk, vechten ze nu tegen degenen die met ons schouder aan schouder tegen IS vochten”, aldus Macron. De Franse president wil het bovendien ook hebben over de bescherming van Europa tegen Russische wapens van middellange afstand nadat het INF-contract verloopt.

Macron erkent dat de Verenigde Staten jarenlang veel meer in de NAVO hebben geïnvesteerd. “Maar als we het over de NAVO hebben, gaat het niet alleen om geld”, zei hij. “De eerste kosten die we betalen zijn de levens van onze militairen”, zegt Macron, eraan toevoegend dat Frankrijk in dat opzicht wel degelijk een billijke bijdrage levert.

Daarnaast riep Macron ook tot strategische dialoog met Rusland “zonder naïviteit”. “We moeten een openhartige dialoog met Rusland op gang brengen om het conflict met het land te verminderen”, argumenteerde hij.

Poetin: “Rusland bereid tot samenwerking met NAVO”

Macron krijgt daarin opvallend genoeg bijval van de Russische president Vladimir Poetin. Rusland is volgens Poetin bereid om met de NAVO samen te werken tegen internationaal terrorisme, lokale conflicten en de verspreiding van massavernietigingswapens, maar waarschuwde voor “stereotypen”.

“We hebben herhaaldelijk onze bereidheid uitgesproken om met de NAVO samen te werken en samen echte gevaren af te wenden als internationaal terrorisme, lokale bewapende conflicten en het gevaar voor een ongecontroleerde proliferatie van massavernietigingswapens”, zei Poetin dinsdag in Sotsji op een vergadering over de Russische marine.

Tegelijkertijd waarschuwde de Russische leider voor het oude denken toen er nog twee militaire blokken waren. “Stereotypen van de afgelopen jaren kunnen geen goed instrument zijn om efficiënte beslissingen te zoeken en te nemen in de omstandigheden van een snel veranderende moderne wereld”, aldus Poetin.

Slotverklaring: “China is uitdaging”

De NAVO-leiders verwijzen in hun gezamenlijke slotverklaring - die het Duitse persagentschap DPA al kon inkijken - naar de uitdagingen die China stelt in een gezamenlijke verklaring. Het Duitse persagentschap kon een ontwerpversie van die verklaring al inzien. “We erkennen dat de groeiende invloed en het internationale beleid van China zowel opportuniteiten en uitdagingen stellen, die we samen als een alliantie moeten aanpakken”, aldus de verklaring.

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg wees in aanloop naar de bijeenkomst ook al naar China. “We hebben nu natuurlijk erkend dat de opmars van China veiligheidsimplicaties heeft voor alle bondgenoten”, zei de NAVO-baas. Hij had het dan over langeafstandsraketten, de rol van Peking in het noordpoolgebied, in Afrika en in de Europese infrastructuursinvesteringen.

“China heeft het op één na grootste defensiebudget ter wereld”, aldus nog Stoltenberg. Hij merkte wel op dat het niet de bedoeling is om een nieuwe tegenstander te scheppen, maar om “de uitdagingen die China stelt, te analyseren, begrijpen en beantwoorden op een evenwichtige manier”.