Koppel koopt wagen voor 100 euro, Elon Musk koopt hem over voor 1 miljoen

Rijk worden, het heeft soms met geluk te maken. Vraag het maar aan het New Yorks koppel dat in 1989 een aftandse wagen kocht voor 100 euro en hem daarna doorverkocht aan Tesla-topman Elon Musk voor 1 miljoen. Het blijkt om een James Bond-wagen te gaan.

Foto: REUTERS

Het verhaal begint in 1976. Een koppel gaat naar een gesloten garage-verkoop: je biedt maar weet niet wat er achter de garagepoort zit en je kent ook de verkoper niet. Het koppel bood 100 euro voor de inhoud van een garage in Long Island.

Toen ze de deur openden, vonden ze een Lotus Esprit sportwagen. Leuk. Maar wel erg verkommerd. Ze laadden hem op en reden naar huis. Onderweg passeerden ze een trucker. Die liet via CB - de verre, verre voorloper van de gsm - weten dat ze niet zomaar een Lotus hadden gekocht maar de Lotus uit de James Bond-film The spy who loved me. Je weet wel, die waarin een wagen onderwater rijdt?

Foto: REUTERS

Nee, de koper wist dat niet. Straffer nog. Hij had nog nooit een James Bond-film gezien. Maar maakte die trucker hen geen blaasjes wijs? De koper, die een verhuurbedrijf voor bouwmaterialen runt, ging de film huren en zag dan inderdaad Roger Moore, de James Bond van toen, onderwater rijden met zijn Lotus.

Elon Musk.

Twijfel weggenomen

Toch was er nog twijfel. Eén man kon zekerheid geven: Dough Redenius, de man die alles kent van James Bond-wagens en door de Ian Fleming Foundation gemachtigd is authenticiteitscertificaten uit te schrijven voor Bond-parafernalia. Redenius kreeg tranen in de ogen toen hij de Lotus zag: Eindelijk was hij teruggevonden. Redenius was er al sinds The spy who loved me 1977 uitkwam naar op zoek.

Het koppel rook geld en contacteerde veilinghuis Sotheby’s dat een verkoop organiseerde. In 2013 werd de Lotus afgeklopt op bijna een miljoen euro. De koper bleef onbekend. Tot vandaag. Nieuwssite CNBC bracht als eerste uit dat Elon Musk, de man van de elektrische wagens Tesla, de Bond-wagen kocht.

Wet Nellie

“Ik was wat ontgoocheld dat hij niet echt onder water kon rijden. Maar ik ga hem door onze ingenieurs laten verbouwen - met een Tesla-motor, natuurlijk - tot Wet Nellie, zo noemde Bond zijn wagen in de film, het wel kan”, zei Musk aan CNBC.