In de Brederodestraat kan je dit jaar bij kruidenier Van Laeke voor de laatste keer een kerstboom kopen. Zo komt er een einde aan een traditie die teruggaat tot 1960. Zowel de bomen als de uitbaters zullen op het Zuid gemist worden.

Het begon allemaal toen Arsene Van Laeke (90) in 1960 van het Oost-Vlaamse Kaprijke naar Antwerpen verhuisde en in de Brederodestraat een kruidenierszaak begon, die in 1985 werd overgenomen door zijn ...