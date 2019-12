Belgische en Nederlandse politie schakelen tv-zenders in naar vermiste loodgieter

Lint -

De Belgische en de Nederlandse politie doen via televisie samen een oproep naar tips over Johan Van der Heyden. Sinds zondag 2 juni - nu zes maanden geleden - is de 56-jarige loodgieter uit Lint vermist. Zijn zonen vragen het publiek dinsdagavond in het VTM-programma ‘Faroek’ om mee na te denken in de hoop eindelijk duidelijkheid te krijgen over wat hun vader is overkomen. De zaak komt ook aan bod in het Nederlandse ‘Opsporing Verzocht’ op NPO 1.