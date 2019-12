Amerikaanse regering vraagt Hooggerechtshof om weer federale executies te mogen uitvoeren

De Amerikaanse regering heeft het Hooggerechtshof gevraagd het licht weer op groen te zetten voor federale executies.

Maandag verwierp een federaal hof van beroep een dringend verzoek van de regering om op 9 december tot de eerste federale executie in bijna zeventien jaar te mogen overgaan. Het gaat om Daniel Lewis Lee, een blanke supremacist die veroordeeld is wegens het uitmoorden van een driekoppig gezin, onder wie een meisje van acht jaar, in de jaren negentig.

Nadat Justitieminister William Barr in juli het perspectief van nieuwe federale executies nieuw leven had ingeblazen, was Lee op een zucht verwijderd van terechtstelling. Tot een rechtbank besliste dat het protocol van de nieuwe dodelijke injectie niet strookte met de federale wetgeving.

Het ministerie van Justitie ging daartegen in beroep, maar dus tevergeefs. Het voert nu bij het Hooggerechtshof aan dat de rechter in eerste aanleg de wet verkeerd had begrepen.