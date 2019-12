Boeiende week voor KV Oostende: afgelopen zondag was er de zege tegen Anderlecht, vanavond is er het bekerduel tegen Club Brugge. Schaduwcoach Christophe Lycke kijkt voor- en achteruit en constateert dat het gedoe met Coucke geen slimme zet was. “Als hij de draad doorknipt, is het gedaan.”