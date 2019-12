Democraten beschuldigen Trump in eindrapport van machtsmisbruik: “Bewijzen zijn onomstreden en overweldigend”

President Trump heeft zich bezondigd aan machtsmisbruik door Oekraïense inmenging in de presidentsverkiezingen van volgend jaar na te streven. Tot die conclusie komen de Democraten in de Commissie voor de Inlichtingendiensten in hun eindrapport van 300 bladzijden.

Het rapport biedt een samenvatting van getuigenissen van topfunctionarissen die volgens de Democraten aantonen dat Trump en zijn omgeving maandenlang hebben geprobeerd zijn ambt te gebruiken voor persoonlijk gewin in de stembusslag van 2020.

In het bijzonder beschuldigen de Democraten de president ervan dat hij tegenover de Oekraïense president Zelenksi belangrijke militaire hulp aan Oekraïne en een ontmoeting op het Witte Huis afhankelijk heeft gesteld van een onderzoek naar zijn Democratische rivaal Joe Biden. Buitenlands beleid werd zo gebruikt om de partijpolitieke agenda van Trump te dienen, aldus de Democraten.

“De president heeft zijn persoonlijke politieke belangen boven de nationale belangen van de Verenigde Staten gesteld, hij heeft de integriteit van het Amerikaanse verkiezingsproces voor een president ondermijnd en de nationale veiligheid in gevaar gebracht”, zo staat ook in de tekst. “Wij waren ontsteld door het feit dat het wangedrag van de president geen geïsoleerde gebeurtenis was, en ook niet het product van een naïeve president”.

Witte Huis ontkent

Trump heeft alle aantijgingen steeds ontkend. Ook dinsdag liet een woordvoerster van het Witte Huis weten dat er “geen enkel bewijs” van schuld is aangereikt. Het rapport “doet niets anders dan de Democratische frustraties weerspiegelen” en “leest als de dwalingen van een blogger in de kelder die ernaar streeft iets te bewijzen dat er duidelijk niet is”.

Maar volgens de Democraten zijn die bewijzen van wangedrag onomstreden en overweldigend. Ze wijzen er ook op dat hij de eerste president in de geschiedenis van de VS is die heeft geprobeerd een impeachment-onderzoek te blokkeren. Die obstructie van het Congres alleen al kan volgens de Democraten al dienen als basis voor een afzetting.

Om middernacht Belgische tijd volgt een stemming over het rapport in de Commissie, daarna wordt het doorgestuurd naar de Commissie voor Justitie. Die heeft voor woensdag een hoorzitting gepland. De Republikeinen uit de inlichtingencommissie hadden eerder al een eigen rapport verspreid. Zij zien geen redenen om Trump uit zijn ambt te ontzetten.