Mishandeld, vernederd en verkracht maar Russische zussen hangt toch maximumstraf boven het hoofd voor moord op hun vader

Drie zussen zijn in Rusland uitgegroeid tot het symbool van het falende Russische rechtssysteem dat slachtoffers van huiselijk geweld niet of nauwelijks beschermt. Ze staken in de zomer van 2018 hun vader dood na jarenlang mishandeld, vernederd en verkracht te zijn. Toch heeft de Russische procureur de maximumstraf tegen het geëist.

Op 27 juli 2018 staken Krestina, Angelina en Maria Khatchaturyan hun vader Mikhail verschillende keren met een mes in de borst terwijl hij lag te slapen. Hij werd wakker, achtervolgde de meisjes tot in de gang van het appartementsgebouw waar hij dood neerviel.

Tegen de oudste twee zussen, Krestina (21) en Angelina (20), is de maximumstraf van twintig jaar cel geëist voor de moord – met voorbedachten rade – op hun vader. Hun zus Maria (18) hangt een gedwongen opname in de psychiatrie boven het hoofd. Verzachtende omstandigheden zien de onderzoekers niet.

Angelina Khatchaturyan. Foto: AFP

Uit onderzoek bleek dat de vader zich als een tiran gedroeg. Zijn dochters moesten zich geregeld voor hem uitkleden en hem helpen bevredigen omdat hij last had van zijn prostaat en dat hem misschien kon genezen, zei hij.

Maria Khatchaturyan. Foto: AFP

Een van de dochters kreeg ook te horen dat zij de plek van haar moeder, die van haar man scheidde omdat hij zo gewelddadig was, moest innemen. “Ik ga met je trouwen en je zult mijn baby baren”, zei hij tegen haar. Hij verbood hen ook om contact te hebben met hun moeder. Om de meisjes wakker te maken, spoot hij ook geregeld pepperspray in hun gezicht.

Krestina Khatchaturyan. Foto: AFP

Na al die mishandelingen namen de zussen vorig jaar het recht in eigen handen. De oudste spoot pepperspray in zijn gezicht, de middelste sloeg hem op het hoofd met een hamer en de jongste – op dat moment minderjarig – stak een mes in zijn hart. In totaal had de man dertig steekwonden.

Mensenrechtenadvocaten reageerden onthutst toen de strafeis dinsdag bekend werd. Vooral het gebrek aan verzachtende omstandigheden – ze handelden uit zelfverdediging – hekelden ze. Meer dan een half miljoen Russen hebben al een petitie getekend voor een wet die slachtoffers van huiselijk geweld beschermt. Tot nu toe bestaat die niet in Rusland. De Russische politie beschouwt zulke klachten als een familiedispuut dat binnenskamers moet worden opgelost. Daarom is er nooit gevolg gegeven aan de klachten van de zussen over hun tirannieke vader.