Kaveh Rezaei is na zijn vertrek bij Club Brugge plots weer de oude: “Vorig seizoen was een drama. Op en naast het veld”

“Soms heb je gewoon stomme pech. En als niemand je dan kan helpen, sta je er alleen voor.” Kaveh Rezaei (27) zucht. Hij heeft net voor het eerst verteld over het waarschijnlijk moeilijkste jaar van zijn leven. Over de pijnlijke leegte die hij nog steeds voelt in zijn familie en de blessure die maar niet weg wilde gaan bij Club Brugge. “Zes maanden lang heeft niemand in Brugge kunnen vinden wat het probleem was.”