Op 4 december 1999 was België in feestmodus: toenmalige prins Filip stapte in het huwelijksbootje met Mathilde d’Udekem d’Acoz. Vandaag, twintig jaar later, is er heel wat veranderd. Zo zijn ze nu koning en koningin van ons land geworden en hebben ze vier kinderen. Van eerder timide koppel naar uitbundige Get Ready-fans: dit is het huwelijk van ons koningskoppel in een notendop.