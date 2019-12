“Ik kan Kompany geen raad geven, want niemand dringt tot hem door – wellicht zelfs Vercauteren niet”

Eigenlijk had ik het liever niet meer over Anderlecht gehad, maar na afgelopen weekend kan je er als analist niet anders dan erop terugkomen. De soap, die eigenlijk al begonnen is vanaf dag één na de overname, blijft daar maar duren, en wordt alleen maar groter. Toen ik er een jaar geleden moest vertrekken, stond de club nog vierde. Daarna ging het enkel bergaf, verspeelden ze zelfs hun Europese plaats, en staan ze nu al een heel seizoen in de rechterkolom. Erg om te zien, vooral voor de fans.