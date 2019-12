Brandstichting, geweld en vernielingen: al drie dagen rellen in Nederlands dorp door afgelasting nieuwjaarsfeest

Brandstichting, geweld en vernielingen: de beslissing om het vreugdevuur op 31 december niet te laten doorgaan in de Haagse wijk Duindorp is bij tientallen relschoppers in het verkeerde keelgat geschoten. “Wij keuren dit gedrag heel sterk af”, zegt de voorzitter van de wijkraad. “Maar ik begrijp wel waarom ze teleurgesteld zijn. De emmer is overgelopen.”