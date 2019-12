Donald Trump wil voor 2,4 miljard dollar aan Franse luxeproducten extra belasten. Behalve wijn dan, want “dat drinkt Melania graag”

Donald Trump heeft dinsdag, voor de start van de NAVO-top in Londen, zwaar uitgehaald naar de Franse president Emmanuel Macron. Macron wil de omzetten belasten die internetreuzen als Google, Facebook en Amazon in Frankrijk draaien, en dat zint Trump niet. Resultaat: Amerikaanse taksen op 2,4 miljard dollar aan Franse luxeproducten. Behalve wijn dan, want dat drinkt Melania graag.