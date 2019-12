Vlaanderen deed stad drieluik cadeau, maar die weigert het al vijftien jaar te plaatsen: “Spijtig, het toont net onze humor”

Een drieluik van standbeelden over Pieter Bruegel de Oude staat in Brussel al ruim vijftien jaar ter discussie. Vlaanderen schonk het beeldhouwwerk aan de stad, maar die is er amper in geïnteresseerd. En dus staan twee van de drie beelden nu gewoon op de oprit van kunstenaar Tom Frantzen. “Spijtig dat de stad zo redeneert, want het werk toont juist een stukje unieke Brusselse identiteit. Onze humor.”