Febelfin en Europol waarschuwen jongeren die bankrekening ‘uitlenen’ aan criminelen: “Druk je kinderen op het hart om dat nooit te doen”

Een op de tien jongeren is bereid om zijn bankrekening en gegevens uit te lenen aan criminelen die er gestolen geld op parkeren. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van Febelfin. Nochtans gaat het om strafbare praktijken. “Druk je kinderen op het hart om het nooit te doen”, zegt de vader van een gedupeerde.

Wilt u even uw rekeningnummer en bankkaart ter beschikking stellen in ruil voor een kleine som? Een op de tien jongeren blijkt daar perfect toe in staat. Van de bevraagde jongeren werd 5 procent in het verleden al aangesproken om zijn rekening ter beschikking te stellen en nog eens 9 procent kent iemand die aangesproken is geweest. Bij jongens tussen 16 en 24 jaar liggen de percentages nog hoger. “Zij blijken het meest geviseerd en ook het gevoeligst voor zo’n voorstel”, zegt Isabelle Marchand, woordvoerster voor bankenfederatie Febelfin.

Opvallend, van de jongeren die al aangesproken werden, gaat maar liefst 23 procent in op het voorstel. Febelfin zegt zelf geschrokken te zijn van die cijfers. “Nochtans is dat niet zonder gevaar. Jongeren die hun bankrekening ter beschikking stellen zijn wel degelijk strafbaar.”

Febelfin start samen met Europol een campagne om geldezels tegen te gaan. Een fenomeen waar gestolen geld op de bankrekening wordt geparkeerd en zo weggesluisd of afgehaald wordt. Met graffiti in de straten maar ook via influencers online wordt er gesensibiliseerd. “We zien de laatste tijd echt een verschuiving van de online sociale media naar ronselaars die de straten opgaan en de jongeren opwachten aan de schoolpoorten of in de uitgaansbuurten.”

De campagne is zichtbaar op de Singel in Antwerpen Foto: Febelfin

Benny Van Mechelen maakte het zelf mee met zijn zoon. “Voor zijn 16de verjaardag had hij een bankkaart en een rekening gekregen. Daar werd wat zakgeld op gestort. Een schoolkameraad vroeg hem om zijn bankkaart te lenen om een brommer te kopen. Geen probleem, dacht de zoon van Benny: er staat toch amper geld op de kaart. Maar niet veel later belde de bank in verband met verdachte transacties. Er was 20.000 euro verzameld door phishing en er was in recordtijd 14.000 euro cash afgehaald.” De zoon van Benny Van Mechelen is beschermd dankzij de gebruikersvoorwaarden van zijn bank, maar het kan zijn dat er nog een gerechtelijk staartje komt. “Mijn zoon is verhoord als slachtoffer en later ook als verdachte. De rechercheur gelooft dat hij van goedertrouw is maar het is afwachten of er nog een proces van komt.”

Je rekeningnummer en kaart uitlenen is niet zonder gevaar, bevestigt ook advocaat Andy Boermans. “Als je de laatste schakel in de ketting bent, is de pakkans bijna 100 procent. Banken zijn verplicht om verdachte transacties te rapporteren en ik stel vast dat het parket in Antwerpen ook consequent dagvaardt. Helaas worden daarbij enkel de kleine garnalen geviseerd en is er weinig onderzoeksbereidheid om ook de hogere echelons aan te pakken”, zegt Boermans.