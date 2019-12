Belg kroont zich tot beste maître d’hôtel ter wereld, en daarvoor paste hij een opmerkelijke tactiek toe

Zeg niet zomaar ‘ober’ of ‘kelner’ tegen Ief Vanhonnacker (42) uit Moorsele, want sinds maandagavond mag hij zichzelf de beste ‘maître d’hôtel’ ter wereld noemen. Hij dekte de perfecte tafel en antwoordde op vragen van lastige klanten. “Je krijgt maar één kans om de jury omver te blazen, daar heb ik een heel jaar lang op moeten oefenen.”

Hij staat gewoonlijk als leerkracht voor de klas in hotelschool Ter Duinen in Koksijde, maar maandag was Ief Vanhonnacker in de Franse stad Auxerre om deel te nemen aan het wereldkampioenschap voor ‘beste ...