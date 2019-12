Arsène Wenger laat nog eens van zich horen: over de VAR, Arsenal en Freddie Ljungberg

Ex-Arsenal coach Arène Wenger heeft van zich laten spreken op een conferentie van de International Football Association Board (IFAB). Hij liet zich uit over het gebruik van de VAR en de aanstelling van Freddie Ljungberg als coach bij zijn geliefde club. “Als hij mij nodig heeft, sta ik altijd klaar.”

De IFAB is het orgaan dat de spelregels van het voetbal beheert. Dinsdag boog de IFAB zich over het gebruik van de VAR, die niet enkel in onze Belgische competitie voor controverse zorgt. Wenger beseft dat het systeem nog wat mankementen heeft. “ We mogen niet vergeten dat het slechts het eerste jaar is dat de VAR is ingevoerd. Er moet nog veel bijgestuurd worden en onze scheidsrechters moeten nog leren op welk moment exact gebruik te maken van de VAR.”

Het grootste probleem? “De scheidsrechter moet beschikken over een monitor om te checken of hij juist of fout is.” In de Premier League mag de scheidsrechter nu eenmaal niet naar het scherm gaan kijken tijdens de match omdat men dan vreest voor teveel nodeloze vertraging. Dit leidt wel tot onduidelijkheid bij de supporters.

Freddie Ljungberg werkte 8 jaar onder Arsène Wenger bij Arsenal Foto: REUTERS

Tenslotte ging Wenger eens kort in op de situatie bij zijn oude liefde Arsenal bij Sky Sports. De Londenaars stelden oud-speler Freddie Ljungberg aan als interimcoach na het ontslag van Unai Emery. “Ik wil Ljungberg gerust helpen met wat advies. Hij wou deze job zo graag, ik ben blij dat hij die kans gekregen heeft. Als hij mij nodig heeft, sta ik altijd klaar. Mijn hart ligt nog steeds bij Arsenal.”