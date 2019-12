Trump en Macron bikkelen tijdens bizarre persconferentie: “Wil je een paar aardige ISIS-strijders? Ik zou ze je kunnen geven”

Een gezamenlijke persconferentie van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Franse collega Emmanuel Macron aan de vooravond van de NAVO-top in Londen is dinsdag verzand in enkele gênante momenten. Zo bood Trump aan om enkele “aardige ISIS-strijders” naar Frankrijk te sturen.

Macron had de verdragsorganisatie in november nog “hersendood” genoemd in een interview met het tijdschrift ‘The Economist’. Hij verwees daarin onder andere naar het gedrag van de Verenigde Staten, die onder president Trump steeds meer een eigen koers varen. “Er is geen enkele coördinatie van de strategische beslissingen van de VS met de NAVO-partners”, zei Macron toen.

De Franse president erkende wel dat de Verenigde Staten jarenlang veel meer in de NAVO hebben geïnvesteerd. “Maar als we het over de NAVO hebben, gaat het niet alleen om geld”, zei hij. “De eerste kosten die we betalen zijn de levens van onze militairen”, zegt Macron, eraan toevoegend dat Frankrijk in dat opzicht wel degelijk een billijke bijdrage levert.

LEES OOK. Macron herhaalt kritiek op “hersendode” NAVO en bekritiseert Turkije

Uitspraken die Trump maar matig kon smaken. “De NAVO dient een belangrijk doel, en het is zeer beledigend om hem hersendood te noemen”, zei Trump in een reactie. “De Verenigde Staten betalen het meeste aan de NAVO en profiteren het minste, terwijl Frankrijk de NAVO het hardst nodig heeft van iedereen”, aldus Trump. De Amerikaanse president haalde toen ook smalend de hoge werkloosheidsgraad in Frankrijk, de slabakkende economie en de problemen met de gele hesjes aan.

Foto: AP

Trump: “Wil je een paar aardige ISIS-strijders? Ik zou ze je kunnen geven”

De irritatie tussen beide presidenten bleek ook tijdens een gezamenlijke persconferentie dinsdag. Op de vraag van een journalist of Frankrijk meer zou moeten doen om ISIS-strijders uit het Midden-Oosten terug te nemen, richtte een cynische Trump zich tot Macron. “Wil je een paar aardige ISIS-strijders? Ik zou ze je kunnen geven”, aldus de Amerikaanse president.

Een zichtbaar geïrriteerde Macron erkende daarop het probleem. “Het is waar dat er ISIS-strijders uit Europa komen, maar dat is maar een klein deel van het totale probleem. De strijd tegen ISIS moet onze gezamenlijke prioriteit blijven”, klonk het.

Dat lokte dan weer een weinig diplomatisch antwoord van Trump uit. “Dit is waarom hij een geweldige politicus is: dat was één van de grootste non-antwoorden die ik al ooit heb gehoord. Maar dat is OK.”

Pres. Trump asks French Pres. Macron, "Would you like some nice ISIS fighters? I could give them to you."



"It is true you have foreign fighters coming from Europe, but this is a tiny minority of the overall problem," French. Pres. Macron responds. https://t.co/BjZDXzeGPQ pic.twitter.com/hOQ8oFNGVZ — ABC News (@ABC) December 3, 2019

Toenadering over importheffingen

Over de Amerikaanse importheffingen op Franse producten zoals champagne, kaas of handtassen was er wel toenadering tussen beide presidenten. Trump en Macron lieten verstaan dat ze hopen dat een handelsconflict tussen hun beider landen nog vermeden kan worden, en te zullen zoeken naar “een gezamenlijke oplossing”.

“We hebben een klein meningsverschil. Ik denk dat we het waarschijnlijk gaan kunnen oplossen”, aldus Trump. “Er wordt over onderhandeld, en ik denk dat we deze situatie kunnen regelen met president Trump”, verklaarde Macron op zijn beurt.

Eerder op de dag had Trump nog fors uitgehaald naar de Franse digitaks, die volgens hem vooral de Amerikaanse techgiganten treft. Als vergelding dreigde de Amerikaanse president met “hoge belastingen” op de invoer van een reeks Franse producten. De invoerheffingen zouden tot 100 procent kunnen bedragen.