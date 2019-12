Sterkhouders verdwijnen, communicatiecel van N-VA loopt leeg: wat is er aan de hand?

Op de N-VA-communicatiedienst zijn op korte tijd een handvol sterkhouders verdwenen. De meesten van hen verkiezen Vlaams minister-president Jan Jambon als werkgever. De Franstalige woordvoerster Anne Laure Mouligneaux blijft als enige gevestigde waarde over, maar zij minimaliseert de ernst van de situatie: “Het is normaal dat kabinetten en parlementsleden bij de partij talent komen zoeken.”

Als N-VA zich de voorbije tien jaar heeft weten te onderscheiden van de andere partijen, dan was dat in grote mate te danken aan de strakke communicatielijn. Maar uitgerekend daar is het vandaag bijzonder ...