Russen zetten tanknummer op vacht van beer

Dierenliefhebbers zijn geschokt. Op het internet is een filmpje opgedoken van een beer met een graffiti op zijn rug: “T-34”, wat ook de naam was van een Russische tank in de Tweede Wereldoorlog. Russen schilderen “T-34” ook op hun wagen in mei om het einde van de oorlog te vieren.

Russische biologen zeggen dat de graffiti de beer kwetsbaar maakt. Door het zwarte teken op zijn witte vacht is hij van ver zichtbaar en wordt het voor de beer veel moeilijker zijn prooien te benaderen.

Door de opwarming van de aarde komen beren op de Noordpool steeds dichter bij de bewoonde wereld hun voedsel zoeken. In februari dit jaar doken bijvoorbeeld plots vijftig beren op in Novaya Zemlya, waar voorheen amper een beer was te zien.

Anatoly Kochnev, een onderzoeker van het Russisch Biologisch Instituut, vermoedt trouwens dat het filmpje in Novaya Zemlya is gemaakt. “Misschien hebben de bewoners daar het recht in eigen handen genomen en willen ze bewust de beer kwetsbaar maken met een graffiti.”

Sergey Kaviry, een medewerker van World Wildlife Federation zette het filmpje op zijn Facebookpagina. Hij zegt dat het hem is toegestuurd via een WhatsApp-groep.