Toptransfer in de maak: Inter wil Dries Mertens halen om duo met Romelu Lukaku te vormen

Omdat prijsschutter Lautaro Martinez nadrukkelijk in de belangstelling staat van Barcelona, broedt Inter Milaan op een plan. Op voorspraak van trainer Antonio Conte wil de lijstaanvoerder in Italië Dries Mertens binnenhalen als nieuwe spitsbroeder voor Romelu Lukaku. De Leuvenaar kan volgende zomer op zijn 33ste de transfer van zijn leven maken. Zonder meer een straffe prestatie.

Wie doet het hem na? Terwijl zijn generatiegenoten van de klas van ’87 zijn uitgeweken naar China (Mousa Dembélé, Marouane Fellaini), teruggekeerd naar België (Kevin Mirallas, Sébastien Pocognoli) of in het duister tasten over hun toekomst (Jan Vertonghen), lijkt Dries Mertens klaar voor de grootste stap in zijn carrière. Na Eendracht Aalst, AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht, PSV Eindhoven en SSC Napoli kan FC Internazionale zijn volgende bestemming worden. De club van Rode Duivel Romelu Lukaku staat op dit moment alleen aan de leiding van de Serie A. Het heeft Mertens hoog op zijn verlanglijstje staan om volgende zomer Lautaro Martinez op te volgen. De 22-jarige Argentijnse spits staat dan weer nadrukkelijk in de belangstelling van Barcelona.

Lautaro Foto: AFP

Dries Mertens is bezig aan zijn zevende seizoen bij Napoli en op Lorenzo Insigne na de speler met de meeste dienstjaren. In juni is hij einde contract en Napoli lijkt niet van plan om hem nog een nieuwe verbintenis aan te bieden. De heetgebakerde voorzitter Aurelio De Laurentiis lokte de voorbije weken conflicten uit met zijn spelers en zou de bezem door de selectie willen halen. Ook het contract van de Spaanse rechtsbuiten José Callejón wordt voorlopig niet verlengd, terwijl ex-Genk-verdediger Kalidou Koulibaly met een grote strik en een duur prijskaartje in de etalage is gezet.

Conte is fan

Omdat Mertens volgende zomer een vrije speler is, staat het hem vanaf januari vrij te onderhandelen. Eerder werd hij al in verband gebracht met een mogelijke overstap naar China, maar Mertens gaf aan in Italië te willen blijven. Inter Milaan heeft zijn intenties kenbaar gemaakt en met trainer Antonio Conte heeft Mertens er een stille bewonderaar.

Toen Conte trainer was van Chelsea, probeerde hij al Dries Mertens naar Londen te halen. De Italiaanse coach zag in Mertens een polyvalente aanvaller, die de concurrentie kon aangaan met Eden Hazard en co. Alleen weigerde Chelsea toe te happen. Mertens was net de dertig gepasseerd en het Londense bestuur investeerde liever in spelers met een doorverkoopwaarde.

Inter zou geen bezwaren maken tegen de leeftijd van Mertens. Conte is het seizoen uitstekend begonnen en de club zou de wensen van zijn trainer willen inwilligen. De vraag is alleen of nog andere clubs zich roeren om Mertens. En of de speler tot een persoonlijke overeenkomst kan komen met Inter.