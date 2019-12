Geen plaats meer bij Club Brugge, Dion Cools dicht bij vertrek in januari

Dion Cools (23) lijkt aan zijn laatste weken begonnen bij Club Brugge. Ook vanavond in de bekermatch op Oostende is er geen plaats voor hem in de selectie. Cools heeft het signaal begrepen en kijkt uit naar een nieuwe uitdaging in januari.

De kans bestaat dat hij in België blijft, maar een vertrek naar het buitenland is waarschijnlijker. De polyvalente verdediger geeft de voorkeur aan een definitieve transfer. Zijn contract bij Club loopt nog tot 2021.

Dion Cools maakte in 2015 de overstap van Oud-Heverlee Leuven naar Club Brugge. Hij maakte integraal deel uit van de kampioenenploeg van 2018, maar raakte vorig seizoen onder Ivan Leko op het achterplan. Philippe Clement doet nog minder een beroep op hem. Niet alleen Clinton Mata, ook Odilon Kossounou is over hem heen gewipt in de pikorde. Cools speelde alleen in de competitie op Oostende en viel in de Champions League in op Real Madrid.