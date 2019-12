Google-oprichters zette stapje opzij

Larry Page en Sergei Brin, de twee mannen die in 1998 Google oprichtten, zetten een stap opzij. In hun plaats komt Sundar Pichai aan het hoofd van het technologiebedrijf.

Dat Page en Brin zouden terugtreden lag in de lijn van de verwachtingen. Ook Bill Gates gaf zijn Microsoft ook door en na de dood van stichter Steve Jobs kwam Apple in handen van Tim Cook.

Sundar Pichai (47) was bij Google eerst verantwoordelijk voor Gmail en de Google-browser. In 2015 werd hij CEO van Alphabet Inc, het moederbedrijf van Google en nog een paar andere kleinere technologiebedrijven. Tot vandaag bleven Google-stichters Larry Page en Sergei Brin aan het hoofd van Google. Nu krijgt Sundar Pichai alle macht toegeschoven.