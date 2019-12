Alleen Afrika lust ons bier (nog) niet

Vooral de cijfers van Zuid-Amerikaanse landen zijn straf. In El Salvador gingen we bijvoorbeeld van 113.478 liter naar bijna 1,28 miljoen in de eerste zes maanden van dit jaar ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. In Ecuador ging het zelfs van amper 10.831 liter naar 1,09 miljoen liter. En in Peru van 15.067 liter naar 568.809 liter. “Latijns-Amerika is voor België een groeimarkt waar inderdaad nog zeer veel potentieel zit”, zegt Alain De Laet van Brouwerij Huyghe in Melle die onder andere Delirium brouwt en 85 procent van hun totale productie exporteert. “Chili en Columbia staan bij ons bijvoorbeeld ook heel zwaar in de plus. Reken daar maar toch op 50 à 60 procent extra. In die regio is de economie beter gaan draaien en dan zien je dat er klassiek meer interesse komt voor Belgisch bier dat doorgaans wel ietsje duurder is. Want er is een wereldwijde trend om minder, maar wel kwaliteitsvoller te drinken.”

“Wat zeker ook een rol speelt, is dat een grote speler zoals AB InBev ook aanwezig is op die markt”, zegt De Laet. “Die introduceren daar Stella, Hoegaarden en Leffe met het bijhorende Belgische verhaal wat ervoor zorgt dat kleinere Belgische brouwerijen – zoals wij – met onze speciaalbieren kunnen volgen. Laat ze dus maar doen.”

Kopieën in de VS

Volgens exportmanager Marc Schrauwen van Brouwerij Van Honsebrouck (Kasteelbier, Filou, Brigand, ...) is het sowieso ook een markt waar de Belgische brouwers zich bewust meer op zijn gaan richten. “Vroeger hadden wij in die regio enkel aandacht voor Mexico en Chili, nu zien we het ruimer en je merkt toch dat de markt in beweging komt.”

En terwijl Zuid-Amerika boomt, kalft de export naar de Verenigde Staten verder af. Vorig jaar was er al een daling van 12 procent en die zet zich ook tijdens de eerste jaarhelft van 2019 voort met min 3,6 procent naar net geen 119 miljoen liter. Michel Moortgat, CEO van de gelijknamige brouwerij, verkondigde afgelopen weekend in De Tijd ook al dat hun export naar de VS met 10 à 20 procent afgenomen is. “Als je naar de cijfers kijkt, blijft het natuurlijk een zeer grote markt”, zegt Schrauwen. “Maar terwijl we vroeger offensief op die markt werkten, is dat nu defensief. Proberen te houden wat je hebt. We zijn daar eigenlijk slachtoffer geworden van ons succes. In de VS zijn er immens veel Belgische bieren gekopieerd om dan onder ‘Belgian style’ verkocht te worden. En veel Amerikanen kennen het onderscheid niet tussen de twee. Op die manier hebben we terrein verloren.”

Wachten op Afrika

Wat nog opvalt in de cijfers is dat Belgische bier in verschillende Afrikaanse landen amper voet aan grond krijgt: een 102.000 liter in Senegal, nog geen 38.000 in Kenia, een 53.000 in Kameroen,... “Afrika is een van de laatste plekken op deze wereld waar ons Belgisch bier nog niet doorbreekt”, zegt Alain De Laet. “Omdat het gewoon te vroeg is. In Afrika drinken ze graag bier, zwaar bier zelfs, maar het moet goedkoop zijn. Wij zijn te duur, ons product is voor hen een luxeproduct. Het is dus wachten tot het ook daar economisch beter gaat.”