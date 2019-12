Miljardair moet 58 miljoen dollar aan slachtoffer seksueel misbruik

De Griekse miljardair Alkiviades ‘Alki’ David moet een schadevergoeding van 58 miljoen dollar betalen aan zijn voormalige productieassistente. David, erf­genaam van een familie van rijke industriëlen, werd veroordeeld voor onder meer seksuele mishandeling en intimidatie van Mahim Khan, die tussen 2014 tot 2015 voor een van zijn productiebedrijven werkte in Los Angeles. David zou haar onder andere bij de keel hebben vastgenomen en haar verplicht hebben orale seks te simuleren. In een verklaring gepubliceerd door haar advocaat zei Khan “te hopen dat het verdict ervoor zorgt dat Alki David er nooit meer aan denkt om een andere vrouw te misbruiken”.

David was zelf niet in de rechtbank op maandag omdat hem het recht ontnomen is om zichzelf te verdedigen na verschillende aanvallen tegen het slachtoffer en haar advocaten. Wel publiceerde de 51-jarige miljardair een verklaring waarin hij het Amerikaanse rechtssysteem bekritiseert en ook zegt onschuldig te zijn. Hij zou ook van plan zijn in beroep te gaan.

Het is intussen al het derde vonnis voor David dit jaar. Onlangs moest hij al 14 miljoen dollar betalen aan twee andere slachtoffers.(lto)