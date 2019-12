Laszlo Bölöni: “Waasland-Beveren zal heel blij zijn”

“Dit was een echte cupmatch met steeds nieuwe plotwendingen. Zes goals en een penaltyreeks: ik denk dat we het publiek verwend hebben”, reageerde Antwerp-coach Laszlo Bölöni. “Ik denk ook dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ik ben blij dat we geplaatst zijn maar ik denk ook dat Waasland Beveren heel blij zal zijn dat we zo lang op het veld hebben gestaan.”

Waasland-Beveren, dat in de 1/16de finales uitgeschakeld werd en dus geen bekermatch heeft, ontvangt vrijdag namelijk al Antwerp in de competitie. “Ik snap echt niet waarom we vrijdag moeten spelen, en niet pas zaterdag of zondag. Ik ben te stom om dat te snappen. Of misschien zijn zij die daarover beslissen te intelligent.” (dvd)