Roger Federer krijgt eigen munt

Voor de allereerste keer slaat Swissmint, de Zwitserse Munt, een muntstuk met daarop de beeltenis van een nog levende persoon. Die eer is weggelegd voor levende tennislegende Roger Federer (38).

Federer was 237 weken op een rij ’s werelds nummer 1 in het tennis, won tot nog toe meer dan 103 tornooien en is recordhouder wat het aantal Grand Slams betreft: hij won er in zijn carrière liefst 20 in het enkelspel. Voor de Zwitserse Munt voldoende redenen om hem te eren met een zilveren gedenkmunt van 20 Zwitserse frank (CHF). Er werden er 55.000 van geslagen, die nog tot 19 december online te bestellen zijn. Voor het geval de voorverkoop te succesvol blijkt, komt er in mei mogelijk nog een tweede golf van 40.000 stuks. Die maand krijgt Federer trouwens ook nog een gouden munt van 50 CHF.

De tenniskampioen zelf bedankt op Twitter “Zwitserland en Swissmint voor deze geweldige eer en dit voorrecht”.(krs)