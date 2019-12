VRT dreigt topman Lembrechts te verliezen

Paul Lembrechts (62), de CEO van de VRT, is een van de topkandidaten om voorzitter te worden van de raad van bestuur van de staatsbank Belfius. Dat schrijft De Tijd woensdag op basis van meerdere bronnen.

Jos Clijsters vertrekt in april als Belfius-voorzitter. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter gebeurt via de headhunter Heidrick & Struggles. Intussen is de lijst van potentiële vervangers al ingekort. Lembrechts is een van de topkandidaten. “Ik geef geen commentaar. Dit zijn speculaties en dit verrast me”, reageert hij.

Volgens de krant is het logisch dat Lembrechts in aanmerking komt. Hij heeft ervaring met een publieke aandeelhouder én een lange staat van dienst in de banksector. Hij werkte zowel bij de Generale Bank, ABN AMRO als het Beroepskrediet, waar hij opklom tot CEO. In 2016 werd hij topman bij de VRT.

Als Lembrechts Belfius-voorzitter wordt, moet hij de Reyerslaan verlaten, want de twee jobs zijn onverenigbaar, aldus De Tijd.