Bijna alle SWT’ers worden gecontacteerd met aanbiedingen

Bijna alle SWT’ers worden gecontacteerd door de VDAB. Het kan gaan om een jobaanbieding, een mail op maat of een sollicitatieopdracht. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) opvroeg bij minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Er is echter geen info beschikbaar over de sancties voor wie weigert en dat vindt de N-VA’er zorgwekkend.

In 2017 en 2018 kwamen 3.057 Vlamingen in het systeem van SWT terecht. Het gaat om het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, dat vroeger brugpensioen werd genoemd. Wie in het stelsel zit, moet zich beschikbaar houden. De overgrote meerderheid wordt dan ook gecontacteerd door de VDAB.

Een overzicht van de sancties voor wie aanbiedingen weigert, is niet beschikbaar. “SWT’ers worden verondersteld in te gaan op een opleidingsaanbod, stage of werkaanbieding”, zegt Ronse. “Maar dat doen ze niet allemaal. Nu blijkt dat de VDAB en minister Crevits niet in staat zijn om een overzicht te geven van de gevolgen voor SWT’ers die pertinent weigeren hierop in te gaan.”

De N-VA’er wil een hoorzitting in het Vlaams Parlement. “Dit gaat over veel mensen. Die hebben vaak een heel interessant profiel en zijn gegeerd door veel bedrijven. Ze stromen echter nauwelijks door naar werk. Uit eerdere parlementaire vragen blijkt dat slechts 2,4 procent van de ingestroomde SWT’ers na een jaar opnieuw aan het werk gaat.”

Volgens Ronse is het verschil tussen wat de SWT’ers ontvangen en wat ze zouden verdienen door opnieuw aan het werk te gaan veel te klein. Hij vindt dat het SWT-statuut moet uitdoven, een zaak voor de volgende federale regering.