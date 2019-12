Voormalig gemeenteraadslid Kortrijk riskeert twee jaar cel voor vuistslagen aan vriendin

Kortrijk - De correctionele rechtbank van Kortrijk spreekt woensdag een vonnis uit over Steve Vanneste. Het voormalige gemeenteraadslid van de West-Vlaamse stad staat terecht omdat hij zijn vriendin heeft geslagen en riskeert twee jaar cel. Volgens Vanneste ligt een hersenletsel aan de basis van zijn agressieve gedrag.

De feiten speelden zich af op 30 november van 2018, in de flat van Vanneste en zijn toenmalige vriendin in Marke. De twee kregen ruzie toen zijn vriendin vertelde dat ze hun relatie wilde beëindigen. Vanneste, die had gedronken, verloor de controle en gaf zijn vriendin meerdere slagen in het aangezicht.

Op een gegeven moment kon de vrouw de flat uitvluchten om te gaan schuilen bij een buurvrouw. Vandaaruit heeft ze haar familie en de hulpdiensten verwittigd. Eens ze ter plaatse waren, moesten ook de ordediensten het ontgelden bij Vanneste. Hij verweet de ambulanciers, probeerde uit te halen naar de zus van zijn ex en schopte de opgedaagde agenten. Het voormalige gemeenteraadslid dreigde er zelfs mee hen en hun families te vermoorden.

De ex-vriendin eist een schadevergoeding van 10.000 euro. “Ze is nog steeds getraumatiseerd door de feiten”, verklaarde haar advocaat eerder op het proces.

Vanneste, die momenteel in Bulgarije woont en er in een callcenter werkt, beweert zich het voorval niet meer te herinneren. “Mijn cliënt is erg impulsief geworden sinds hij bij een val in 2017 een hersenletsel opliep”, aldus zijn advocate. “Hij had die avond ook gedronken, wat de agressie nog versterkt. Hij laat zich daar nu voor begeleiden.” Vanneste riskeert een celstraf van twee jaar.

Vaker in opspraak

Het is zeker niet de eerste keer dat het voormalig gemeenteraadslid op een negatieve manier in het nieuws komt. Eind 2017 probeerde hij na een verhitte discussie op café al eens twee mensen op straat aan te rijden en in de zomer van 2018 ging er een filmpje de social media rond waarin hij de allochtone uitbater van een nachtwinkel uitscheldt. In oktober van dit jaar werd hij nog veroordeeld tot vier maanden (met uitstel) voor smaad en weerspannigheid tegen agenten.

