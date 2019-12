Twee doden bij verschillende ongevallen op E34

Zoersel / Ranst - Op de E34 gebeurden woensdag verschillende ongevallen. Daarbij vielen twee dodelijke slachtoffers te betreuren. Ter hoogte van Oelegem overleed een vrachtwagenchauffeur toen hij inreed op een andere vrachtwagen. In de staart van die file reed een bestelwagen in op een andere vrachtwagen, ook met dodelijke afloop.

Al om 7 uur woensdagmorgen gebeurde een eerste ongeval op de E34, richting Antwerpen. In Zoersel botsten daar een auto en een vrachtwagen. Bij dat ongeval raakte de bestuurder van de wagen gekneld. De brandweer kwam ter plaatse om het slachtoffer te bevrijden. Door de aanrijding kwamen heel wat brokstukken op de weg te liggen en lekte er brandstof op de rijbaan.

Om 9 uur was dat ongeval afgehandeld, maar de verkeersellende bleef aanhouden op de E34. Iets voor 10 uur had een vrachtwagenchauffeur de file ter hoogte van Oelegem niet of te laat opgemerkt. Hij reed in op een andere vrachtwagen. De 55-jarige man uit Retie overleefde dat ongeval niet.

Foto: bfm

Het verkeer kon passeren over de pechstrook, maar raakte moeizaam voorbij de plaats van het dodelijk ongeval. Er ontstond een lange file tot in Lille. In de staart van die file reed een bestelwagen in op een vrachtwagen. De bestuurder was helaas op slag dood.

Verkeer op lange afstand, van Eindhoven naar Antwerpen, wordt aangeraden om te rijden via de E19.

Het ongeval in Zoersel Foto: bfm

Bij een derde ongeval, in Lille, overleed de bestuurder van een bestelwagen. Foto: bfm

Het ongeval in Zoersel Foto: bfm

.