Anderlecht lanceert ‘Woodberries Purple’, zijn eigen bosvruchtenlikeur

Anderlecht gaat zijn eigen bosvruchtenlikeur op de markt brengen. Het drankje luistert naar de naam ‘Woodberries Purple’ en zal te koop zijn in de Delhaize en de (voornamelijk Waalse) keten Night & Day.

Het drankje zal geproduceerd worden door distillerie Radermacher. Dat heeft met ‘Woodberries’ al een populaire bosvruchtenlikeur op de markt. “Het was belangrijk voor ons dat het op dezelfde manier gemaakt zou worden als een klassieke Woodberries, die vooral in het zuiden van het land bekend is”, vertelt Philippe Defleur, technisch directeur van de distillerie, aan het Duitstalige blad Grenz-Echo. De Anderlecht-variant zal “door natuurlijke toevoeging” een paars kleur meekrijgen.

‘Woodberries Purple’ zal een alcoholpercentage van 12% hebben en dient koud gedronken te worden. Vanaf zondag, als Anderlecht het opneemt tegen Charleroi, zal het drankje te koop zijn in de fanshop. En voor de thuismatch tegen Genk op 22 december zal de club in het stadion zowaar een degustatie organiseren. Over een richtprijs is voorlopig nog niets bekend, al kost de originele bosvruchtenlikeur van distillerie Radermacher in de Delhaize 12,49 euro.

De lancering van een eigen drankje maakt duidelijk deel uit van de nieuwe weg die op commercieel vlak wordt ingeslagen onder eigenaar Marc Coucke. Voorbije zomer haalde Anderlecht ook al de media door zijn eigen (uiteraard paarse) saus voor te stellen.