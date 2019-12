Binnenkort kan je nog veel meer winnen met EuroMillions (al zit er ook een addertje onder het gras)

Het maximumbedrag van de EuroMillions-jackpot wordt vanaf februari 2020 opgetrokken van 190 tot 200 miljoen euro, zo bevestigt de Nationale Loterij. Later kan dat bedrag zelfs aangroeien tot 250 miljoen euro. “Dat gebeurde op vraag van de spelers”, aldus woordvoerster Joke Vermoere. Al is er ook wel één belangrijk nadeel aan de optrekking.

Word nog schandalig veel rijker. Misschien moet dat de nieuwe slogan van EuroMillions worden nu het maximumbedrag dat je met de Europese loterij kan winnen opgetrokken werd. Vanaf februari 2020 kan je maximaal 200 miljoen euro winnen als je vijf juiste cijfers en twee juiste sterren aankruist op je biljet. “Daarmee gaat EuroMillions in op de vraag van de spelers om sneller tot hogere jackpots te komen”, zegt Joke Vermoere.

En daar blijft het niet bij. Als de 200 miljoen een eerste keer gewonnen is, zal de maximale jackpot de volgende keer 210 miljoen euro bedragen. En dan 220… “Tot 250 miljoen euro. Dat is het absolute maximumbedrag dat vastgelegd werd in een Koninklijk Besluit.”

Ondertussen blijft de prijs voor een biljet wel gelijk. Van waar haalt de loterij dat geld dan? “In plaats van de prijs op te trekken werden de winsten in de lagere rangen verlaagd. De winst bij rangen 2 tot 13 (ofwel alle rangen onder de jackpot, nvdr.) wordt voortaan met een bepaald percentage naar onder afgerond. Een voorbeeld: wie nu 4,80 wint, zal in de toekomst maar 4 euro meer winnen.”

Nog een nieuwigheid: voortaan zullen er per jaar geen twee, maar minstens drie uitzonderlijke trekkingen (waarbij meer te winnen is) plaatsvinden.

De vorige keer dat de maximale jackpot werd gewonnen, dateert van oktober van dit jaar. Toen werd een Brit in één klap 190 miljoen euro rijker.

