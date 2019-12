“Wereldwijde halalmarkt overschrijdt volgend jaar kaap van 2,5 miljard dollar”

In 2020 zal de wereldwijde halalmarkt voor het eerst de kaap van 2,5 miljoen dollar overschrijden, volgens de jaarvoorspellingen van de Amerikaanse consultant A.T. Kearney. Tegen 2023 zou de markt goed zijn voor 3 miljard dollar.

De markt van halalproducten en -diensten, die in overeenstemming zijn met de islamitische voorschriften, blijft wereldwijd groeien. In 2012 was ze nog maar goed voor 1,6 miljard dollar.

De halalmarkt wordt gedomineerd door voedsel (62 procent), gevolgd door mode (13 procent) en vrijetijdsbesteding (10 procent). Ook reizen, media, medicijnen en cosmetica zijn belangrijk binnen de markt. Vooral de reissector is aan een sterke groei bezig.