José Mourinho legt eindelijk uit waarom hij in 2,5 jaar bij Manchester United altijd op hotel bleef wonen

Het was één van de grootste mysteries van José Mourinho’s periode bij Manchester United: waarom bleef de Portugese trainer al die tijd - van midden 2016 tot eind 2018 - op hotel wonen? Waarom zocht hij geen vaste stek? Critici beweerden dat Mourinho zich niet thuis voelde in Manchester, maar dinsdag - bijna een jaar na zijn ontslag - gaf hij eindelijk een uitleg. The Special One blijkt niet te kunnen strijken of koken, en vond het om die reden eenvoudiger om liefst 2,5 jaar op hotel te blijven wonen.

Het Lowry hotel in Manchester is de vaste plek waar de meest succesvolle Engelse voetbalclub ooit zijn nieuwe aankomsten stalt in afwachting van een vaste verblijfplaats. Elke speler spendeert er zijn eerste weken, en toen José Mourinho in de zomer van 2016 aangesteld werd, was dat voor de nieuwe coach niet anders. Alleen: de maanden verstreken, en Mourinho bleef maar op hotel zitten. Het leidde al snel tot speculatie dat hij Manchester maar als iets tijdelijks zou zien.

Mourinho eind 2018 bij de inkom van zijn hotel. Foto: Photo News

The Special One ging daar nooit op in. Tot nu, het moment dat hij met zijn nieuwe club Tottenham terugkeert naar Manchester. “Weet je hoe ik ongelukkig zou zijn? Ik zou ongelukkig zijn als ik mijn eigen huis zou hebben gehad”, vertelde hij tegenover de Engelse krantenjournalisten. “Dan had ik moeten poetsen, en daar heb ik geen zin in. Dan had ik moeten strijken, maar ik weet niet hoe dat moet. Dan had ik moeten koken, maar dan zou ik alleen eieren en worsten gegeten hebben, want dat is het enige wat ik kan maken.”

“Ik zou erg ongelukkig geweest zijn”, aldus nog Mourinho. “Nu leefde ik niet in een hotelkamer, maar in een geweldig appartement. Het was van mij, niet iets waar ik na een week al uit moest. Ik liet ook alles daar. Mijn televisie, mijn boeken, mijn computer. Het was een eigen flat maar dan met “Breng me een latte, alsjeblieft”, of “Ik wil niet naar beneden komen voor avondeten, breng mijn avondeten naar boven”. Als ik alleen had gewoond, zou dat veel moeilijker geweest zijn.”

Mourinho bracht zo’n 900 dagen door in het vijfsterrenhotel. Hij zou daar naar verluidt verbleven hebben in één van de ruime Riverside Suites, kamers die vanaf 600 pond (circa 700 euro) per nacht beschikbaar zijn. Dat moet in totaal dus minstens 540.000 pond (635.000 euro) gekost hebben.