Elon Musk in beklaagdenbank nadat hij duiker “pedo kerel” noemt: “Dacht dat hij een willekeurige griezel was”

Miljardair Elon Musk moest dinsdag plaatsnemen op de beklaagdenbank van de rechtbank van Los Angeles. De CEO van Tesla wordt aangeklaagd voor laster door Vernon Unsworth, een Britse duiker die in 2018 meehielp om de Thaise voetballertjes uit de grot te redden. Musk noemde de duiker “pedo kerel” op Twitter, waardoor hij hem volgens Unsworth beschuldigde van pedofilie.

De zaak begint in juli 2018. Twaalf Thaise voetballers en hun coach komen vast te zitten tijdens een bezoek aan grotten. De internationale gemeenschap schiet te hulp om de jongens te redden: vanuit alle windstreken vertrekken reddingswerkers en duikers naar Thailand om een reddingsactie op poten te zetten.

Ook Elon Musk wil graag helpen en stelt voor een onderzeeër te bouwen om de voetballers uit de grot te halen. Enkele dagen later zijn de kinderen en hun coach gered, zonder de duikboot van Musk. Duiker Unsworth reageert na de redding op het aanbod van Musk tijdens een uitzending op de Amerikaanse zender CNN.

Vermiste jonge voetballers en hun coach na negen dagen levend teruggevonden in grot

“Een PR-stunt”, noemt Unsworth het idee van Musk op CNN. “Hij kan zijn onderzeeër steken waar het pijn doet.” Musk neemt ook geen blad voor de mond en trekt op Twitter van leer tegen de man. Hij noemt Unsworth “pedo guy” (pedo kerel, nvdr.), en zou ook een 50.000 dollar uitgegeven hebben aan een privédetective om het verleden van de duiker uit te spitten.

Musk heeft zich naar eigen zeggen later verontschuldigd voor de opmerking. Die bewering noemt Unsworth “een leugen”.

“Willekeurige griezel”

Dinsdag mocht Musk als eerste plaatsnemen op de getuigenbank van de rechtbank van Los Angeles. De ondernemer verklaart dat hij “gewoon op dezelfde manier” reageerde op de opmerking van de duiker. “Het commentaar was een niet uitgelokte aanval op een goed bedoelde poging om de kinderen te helpen”, getuigt Musk.

“Ik dacht trouwens dat hij (Unsworth, nvdr.) gewoon een willekeurige griezel was”, voegt Musk er fijntjes aan toe. “Ik dacht toen dat hij niks met de reddingsactie te maken had.”

De rechter moet nu oordelen of een normaal mens denkt dat Musk de duiker een pedofiel noemde in zijn opmerking op Twitter. Om de zaak te winnen, moet Unsworth bewijzen dat Musk nalatig was toen hij onwaarheden publiceerde. Met die onwaarheden moet hij de duiker ook duidelijk geïdentificeerd en schade berokkend hebben.

Musk - die zo’n 23 miljard dollar op zijn rekening staan heeft - heeft eerder al verklaard dat hij niet van plan is om de zaak in der minne te schikken.