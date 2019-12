Aalst - De houding van de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese irriteert Joodse Vlaams-nationalisten. Een mogelijke bemiddeling van Bart De Wever haalde alvast niets uit.

“Wat mij het meest tegen de borst stuit, is dat Vlaanderen tot aan de overkant van de oceaan een slechte beurt maakt. Ik ben vandaag gebeld door The New York Times. Christoph D’Haese bewijst ...