Waarom Dieumerci Mbokani (34) de oudste topschutter ooit kan worden in België: “Hij is nu nóg koelbloediger”

Hij is dubbel zo oud dan de doelman die hij dinsdagavond driemaal klopte – de 17-jarige Vandevoordt –, maar ach: de leeftijd heeft amper vat op Dieumerci Mbokani. 34 is hij nu, maar hij is goed op weg om topschutter te worden, de oudste ooit in België. “Het is hem gegund”, zegt ex-coach Ariël Jacobs.