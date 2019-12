Boze bestuurder ‘jaagt’ op fietser tot hij hem te pakken krijgt

Een agressieve automobilist deed vorige week zijn uiterste best om een fietser te pakken te krijgen op een drukke weg in Rusland. Voor onduidelijk redenen gaf de bestuurder niet op tot hij de fietsende kerel van de weg en tegen een ander voertuig had geduwd. De bestuurder werd klemgereden, maar het is niet bekend hoe het bizarre incident uiteindelijk is afgelopen. Ook een gevaarlijke situatie gefilmd met een dashcam? Stuur de beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.