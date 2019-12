Maggie De Block (Open VLD) over paars-groen: “Maandag zal het alles of niets zijn”

“We zitten nog altijd in de informatiefase. Maandag gaat Paul Magnette opnieuw naar de koning. Die zal beslissen of de tijd rijp is om een formateur aan te stellen. En daar zal het alles of niets zijn.” Dat zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) maandagochtend op de RTBF-radio.

De Block sprak zich niet uit over welke coalitie het voor haar moest worden. “Ik sta open voor alle constructies die burgers kunnen helpen om te krijgen wat ze nodig hebben. Dat houdt in: meer banen, meer geld voor gezondheid… Voor mij primeert de inhoud.”

Het Open VLD-kopstuk noemde de reactie van Bart De Wever op de uitgelekte vergadering van de paars-groene partijen zaterdag “overdreven”. “N-VA heeft zelf gezegd dat ze dertien ontmoetingen had met de PS toen Rudy Demotte en Geert Bourgeois informateurs waren. Wij hadden daar niets op tegen. Als je afspraken wil maken, moet je praten.”

Haar partij wil vooral voortpraten over ethische kwesties als euthanasie en abortus. “In de vorige legislatuur weigerde CD&V er zelfs in het parlement over te praten.”