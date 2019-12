Tihange 1 stilgevallen na technisch incident

De kernreactor Tihange 1, goed voor 962 megawatt, is woensdag rond 10.45 uur automatisch stilgevallen. Dat gebeurde na een technisch incident, klinkt het bij uitbater Engie Electrabel. Hij analyseert nu de toestand.

Volgens de uitbater kwam de centrale automatisch tot stilstand na een storing in een besturingssysteem van pompen in het niet-nucleaire gedeelte. “De stop van de centrale is veilig verlopen, conform de procedures”, aldus Engie Electrabel in een bericht op de microblogsite Twitter. “De analyse van deze storing loopt.”

De onbeschikbaarheid van de reactor is momenteel gepland tot donderdagavond, maar de timing kan nog veranderen in functie van de analyse. Engie Electrabel verzekert dat er geen problemen zijn voor de elektriciteitsbevoorrading.

