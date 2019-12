Man beroofd van miljoen euro via één simpel sms’je

In het Nederlandse Groningen is een man onlangs beroofd van een miljoen euro, nadat hij een sms’je van oplichters aanzag voor een berichtje van zijn eigen bank. De bankkaart van het slachtoffer was verlopen, stond in het frauduleuze sms’je te lezen. Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland tracht het forse kapitaal te achterhalen.

De buit werd in één nacht verschalkt, met de ‘hulp’ van 136 bankrekeningen. Via een linkje kwam de man uit op een valse internetpagina, waar hij zijn gegevens invulde. Volgens justitie in Groningen is het de grootste schade van dit soort type digitale criminaliteit tot nu toe.

Deze vorm van diefstal staat bekend als ‘smishing’. Het nieuws is bekendgemaakt rondom een internationaal project om zogenoemde ‘geldezels’ te ontmaskeren en vooral ook te ontmoedigen. Doordat de geldezels hun eigen rekeningen laten misbruiken door criminelen zijn ze te achterhalen, aldus justitie.

Geldezel

Het OM is sinds drie maanden volop actief om de geldezels in deze zaak op te sporen. Het miljoen werd versnipperd overgeboekt naar 136 rekeninghouders.

Justitie waarschuwt bankrekeningen nooit voor geld te laten gebruiken door derden. Veel jonge mensen laten zich echter verleiden. “Terwijl we kunnen achterhalen wie het zijn … De pakkans is honderd procent”, aldus persofficier Gerben Wilbrink.

Mooie praatjes

Ook de banken hameren erop nooit in te gaan op fraaie beloftes. Wees alert, zegt adviseur veiligheidszaken Moniek de Nooij van De Volksbank. “Sociale media zijn de manier om jongeren te vinden en over te halen. We waarschuwen zowel deze groep als ieder ander: doe het niet!” Instellingen zitten uiteraard niet stil. “Banken speuren voortdurend naar ongebruikelijke transacties”, aldus De Nooij.

Wie het wel doet wordt eerst als rekeninghouder weggestuurd en kan later tegen een strafblad oplopen. “De beloning loopt op tot duizenden euro’s … Het ‘snelle geld’. Soms zijn de geldezels naïef, vaak niet. Het gebeurt ook wel onder dwang.”