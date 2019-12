De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un bezoekt zijn heilige berg, en dus houdt de wereld zijn adem in voor wat komen gaat

Gezeten op een prachtig wit paard baant Kim Jong-un zich, vergezeld van zijn vrouw en enkele vertrouwelingen, een weg door de sneeuw op een heilige berg. Zijn heilige berg. Een sprookjesachtig beeld lijkt het, ware het niet dat de geschiedenis ons geleerd heeft dat die ‘heilige tochtjes’ van de Noord-Koreaanse dictator altijd de voorbode zijn voor onheil.

Al voor de tweede keer in minder dan twee maanden haalt Kim Jong-un zijn witte paard van stal om naar de top van de Paektusan te trekken. De 2.744 meter hoge, met sneeuw bedekte stratovulkaan is de hoogste en meest heilige berg van Noord-Korea.

De tocht van de ‘Briljante Kameraad’ en zijn gezelschap werd uitgebreid vastgelegd. Prachtige plaatjes, pure propaganda voor het regime van Pyongyang. Maar analisten vrezen dat er meer achter zit. Want telkens als Kim Jong-un in het recente verleden de berg beklom, volgden er kort nadien telkens grote, vaak onheilspellende aankondigingen.

Twee weken nadat hij in 2013 de top van de Paektusan had bereikt, liet de dictator Jang Song-thaek, zijn oom en nummer twee van het regime, executeren. In december 2017 ging hij terug, deze keer kort na een succesvolle test van intercontinentale raketten en nadat hij het land had uitgeroepen tot nucleaire grootmacht.

“Kim Jong-un wil met de nieuwe foto’s duidelijk maken dat Noord-Korea zijn eigen richting zal blijven uitgaan”, zegt Lee Byong-chul, Noord-Korea-expert aan de Kyungnam-universiteit in Seoel. “Tonen dat er niets verwacht kan worden van zijn onderhandelingen met de Amerikaanse president Donald Trump. We mogen ons opnieuw opmaken voor een escalatie van de spanningen tussen beide landen.”

De voorbije weken heeft Noord-Korea de VS meermaals gewaarschuwd dat het tot het eind dit jaar de tijd heeft om een nieuw, flexibeler voorstel op tafel te leggen om het Koreaanse schiereiland te denucleariseren. De VS lijkt niet op het ultimatum in te gaan, wat de vrees op nieuwe raket- en nucleaire testen doet stijgen.

Symbool van eenheid, voorbode van onheil

Hoewel het vaak de voorbode is van onheilspellend nieuws, vormt de Paektusan ook een zeldzaam symbool van Koreaanse eenheid. Zowel Noord- en Zuid-Korea, landen die officieel nog altijd in staat van oorlog zijn, beschouwen de berg als de geboorteplaats van hun natie. Toen de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vorig jaar Noord-Korea bezocht, nam Kim Jong-un hem mee naar de berg.

Tegelijk is de Paektusan ook het pronkstuk van Noord-Koreaanse propaganda. Zowel schoolboeken als kunstwerken beelden de vlakte rond de berg af als het strijdtoneel waar de Koreaanse strijders onder leiding van Kim Il-sung (de grootvader van Kim Jong-un) de Japanse kolonisatoren bekampten. Een strijd die uiteindelijk zou leiden tot de onafhankelijkheid van Noord-Korea. Volgens het officiële staatsapparaat zou Kim Jong-il (de vader van Kim Jong-un) zelfs in zo’n guerillakamp geboren zijn. Al wordt dat betwist door buitenlandse historici.