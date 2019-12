Emirates zoekt weer cabinepersoneel in België

Luchtvaartmaatschappij Emirates organiseert opnieuw twee jobdagen in België om stewardessen en stewards aan te trekken. Geïnteresseerden kunnen op 6 december terecht in Brussel of op 8 december in Antwerpen. Ze moeten wel bereid zijn in Dubai te gaan wonen.

De maatschappij vraagt dat kandidaten minstens 21 jaar oud zijn, dat ze vlot Engels kunnen spreken en schrijven, en dat ze met hun handen tot 212 centimeter hoogte kunnen reiken als ze op hun tippen staan.

Ze belooft het cabinepersoneel gunstige voorwaarden, zoals een belastingvrij inkomen, gratis gedeelde huisvesting in Dubai en gratis vervoer van en naar het werk.

Emirates is sinds 2014 actief in België. Momenteel zijn er twee verbindingen per dag tussen Brussels Airport en Dubai.

De jobdag in Brussel vindt plaats om vrijdag 6 december om 9.00 uur in het Hotel Sofitel Le Louise, Guldenvlieslaan 40. In Antwerpen is er een jobdag op zondag 8 december om 09.00 uur in Hilton Antwerp Old Town, Groenplaats, 32.

Meer informatie op http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew.