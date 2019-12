Opnieuw jonge ster dood aangetroffen in Zuid-Korea

In Zuid-Korea is dinsdag een 27-jarige acteur dood aangetroffen in zijn woning. Het is al de derde jonge ster die in een paar weken tijd is omgekomen in het Aziatische land.

Het agentschap Fantagio, dat acteur Cha In Ha vertegenwoordigde, maakte het nieuws over zijn dood bekend, en riep de media op om geen geruchten of speculaties over zijn dood te verspreiden.

Cha debuteerde in 2017 in een kortfilm en was ook lid van muziekgroep Surprise U. Hij raakte bekend bij het grote publiek door in televisieseries mee te spelen.

De doodsoorzaak is nog niet officieel bekend. Maar omdat Cha al de derde jonge publieke figuur is in korte tijd die dood werd aangetroffen, wordt gevreesd voor het ‘Werther-effect’, aldus de krant The Korea Times. Die naam komt van de roman Die leiden des jungen Werthers van Goethe, die na zijn verschijning in 1774 een golf van zelfmoorden veroorzaakte bij jonge mannen.

Anderhalve week geleden werd zangeres Goo Hara, bekend van de K-popgroep Kara, al dood aangetroffen in haar woning. De politie sluit zelfdoding niet uit. En ook na de dood van een andere zangeres, Sulli, in oktober ging de politie uit van zelfdoding. De zangeres van de groep f(x) was een prominente stem tegen pesterijen op sociale media.

