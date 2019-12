Vermiste Gilbert Verplancke (67) dood teruggevonden in vijver

Koekelare - Exact drie weken na zijn verdwijning werd Gilbert Verplancke (67) uit Koekelare dood teruggevonden. Zijn lichaam dreef in een vijverput middenin de velden op bijna een kilometer van zijn woonst.

De alleenstaande Gilbert uit de Torneelstraat, ex-leraar in Koekelare, werd op 13 november het laatst gezien. Vijf dagen later sloegen zijn zus en huisarts alarm toen de man niet thuis bleek te zijn, terwijl zijn auto op de oprit stond en zijn jas en portefeuille binnen lagen. Ook de maaltijd die zijn zus hem had gebracht, bleef onaangeroerd.

Vijfde zoekactie

Woensdag werd al voor de vijfde keer een grote zoekactie gehouden rond zijn woning in de Torneelstraat. Die heeft nu wel iets opgeleverd.

Commissaris Wim Merlevede. Foto: jhm

“Een van de tien mobiele ploegen die alle weilanden en grachten doorzochten, merkte rond 10.30 uur iets op aan een vijverput”, zegt commissaris Wim Merlevede. “De vijver was omgeven door riet maar een bepaald deel lag plat. In de vijver leek iets te drijven. De drone die al een tijdje in de lucht hing, vloog ernaartoe en door in te zoomen, werd duidelijk dat het een lichaam was. Duikers van de brandweer haalden het lichaam pas uit het water zodra de wetsdokter er was. Toen kon met zekerheid worden vastgesteld dat het om de vermiste man ging.”

Er werd met liefst vijftig manschappen gezocht. Ook de drone en politiehelikopter zochten mee. Er werd zelfs 41 kilometer gracht doorzocht in een straal van anderhalve kilometer rond de woning. De drone, die op een hoogte van 90 meter boven het gebied vloog, kon haarscherpe beelden maken van de vondst in de vijver.

Wat er Gilbert precies overkomen is, is onduidelijk. Zijn lichaam vertoonde alvast geen tekenen van geweld. De familie werd intussen ingelicht.