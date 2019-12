Frank Vercauteren blijft vastberaden: “Geen verschil in visie tussen mij en Kompany”

Anderlecht moet morgen doorstoten in de beker tegen Moeskroen. Na de nederlaag tegen Oostende zijn er geen andere opties meer, want anders lijkt dit seizoen echt verloren. Dat zal moeten gebeuren zonder Sandler, Chadli is een vraagteken. “We zijn wel klaar om door te stoten”, zegt trainer Frank Vercauteren.

Na de 1 op 6 tegen Kortrijk en Oostende is er veel gepraat op en over RSCA. “De voorbije twee wedstrijden waren Anderlecht onwaardig”, zei Marc Coucke op de radio. “Ik miste grinta”, stelde Michael Verschueren op tv.

Trainer Frank Vercauteren bewaart de rust. “Anderlecht onwaardig? Ik heb die uitspraken niet gehoord en ga daar geen commentaar op geven. Wat de mentaliteit en grinta betreft, wil ik de spelers beschermen. De buitenwereld bekijkt dat vanuit een ander perspectief en dat is nogal cliché en te gemakkelijk. Het is niet zo dat de spelers er niet voor gingen of minder liepen. Alleen is het zo dat we mentaal een slag kregen en we niet in staat bleken om de rug te rechten. Op Oostende kwamen we na 6 minuten 1-0 achter. Dan heb je ervaren, kwaliteitsvolle jongens nodig die zeggen: Dat is niet erg. Vol er tegenaan. Zover zijn we nog niet. Daarom was ik niet tevreden over de intensiteit waarmee we voetbalden.”

Er zijn deze week veel groepsgesprekken geweest op Anderlecht. “Er was wat oplapwerk nodig, maar dat heb je ook na gewonnen wedstrijden. Jongens die minder goed waren, die op de bank zaten. Geen enkele speler heeft echter vragen gesteld over het systeem en aan de filosofie wordt niet getwijfeld. We hebben vooral geprobeerd om de kopjes vrij te maken. Soms is het zelfs beter om even te zwijgen en de jongens te laten bekomen dan hun hoofd weer vol te steken met andere zaken. Ik denk dat we klaar zijn om door te stoten in de beker. We hebben nieuwe doelen gesteld.”

Chadli onzeker

De vraag is of er weer aanpassingen komen aan de veldbezetting. Gaat Anderlecht op Moeskroen weer met twee controlerende middenvelders spelen? Achterin is het in ieder geval nog steeds wachten op Sandler, die nog niet in aanmerking lijkt te komen.

“Het is zeker niet zo dat Kompany en ik niet op dezelfde lijn zitten”, vervolgde Vercauteren. “We blijven de filosofie respecteren en gaan blijven opbouwen van achteruit. Het is niet omdat ik zeg dat er eens een bal mag weggetrapt worden dat we daar anders over denken. Spelers moeten vooral leren om situaties goed in te schatten en dan weten ze wanneer ze geen risico’s mogen nemen. Ze moeten soms een stap verder leren kijken.”

De beker is de kortste weg naar Europa. Voor paars-wit is het misschien wel de beste kans op Europees voetbal. Het wordt een gespannen match op Le Canonnier. De Fan Board liet wel verstaan dat ze RSCA zullen steunen, maar de harde kern is veel sceptischer. Zij willen geen misstappen meer zien. “In een gesprek met de supporters hebben ze vooral hun steun uitgesproken”, besloot Vercauteren. “Dat is een geruststelling voor de spelers en voor de clubs. Al moet je op Anderlecht natuurlijk wel met druk kunnen omgaan. Anders hoor je hier niet thuis.”

