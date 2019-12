Manchester City-trainer Pep Guardiola vergeet even bij welke club hij aan de slag is

Manchester City-coach Pep Guardiola heeft dinsdagavond voor een grappig moment gezorgd toen hij op zijn persconferentie even leek te vergeten bij welke club hij ook weer aan de slag is. “Ik denk dat Bayern München...”, begon de Spanjaard over zijn speler Rodrigo, waarna hij zich letterlijk voor het hoofd sloeg. “Bayern München, what the fuck? Geen idee wat ik aan het denken was.”

Pep Guardiola was tussen 2013 en 2016 hoofdtrainer van Bayern München, een periode die hij duidelijk nog niet vergeten was. Inmiddels wordt hij links en rechts opnieuw gelinkt aan de Duitse recordkampioen nu ze in Beieren op zoek zijn naar een nieuwe coach.

Wanneer je duidelijk nog niet helemaal over je ex bent... ???? pic.twitter.com/lk101pZi1X — Play Sports (@playsports) December 4, 2019

De Citizens wonnen dinsdagavond met 1-4 op het veld van Burnley. In de stand naderen ze zo tot op acht punten van leider Liverpool, dat woensdagavond nog speelt.